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Сегодня, 18:08

Дементьев: «Уверен, что Знарок будет востребован на рынке, он еще сможет проявить себя»

Мария Гусева
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

— Олег Знарок — признанный специалист в хоккее, и неудивительно, что он занял пост в таком серьезном клубе, как «Ак Барс». Но в последнее время, конечно, информационное давление сыграло свою роль, и он принял решение уйти с этого поста. Хотел бы пожелать Олегу Валерьевичу самого доброго, дальнейших успехов. Я уверен, что этот тренер будет востребован на рынке, и он еще не раз сможет проявить себя, побеждая в разных соревнованиях.

— Как вы относитесь к мнению, что состав «Ак Барса» был слишком звездным для Знарка?

— «Слишком звездный состав» — это несправедливое определение для Знарка. Этот специалист может работать с игроками любого уровня, — цитирует «РБ Спорт» Дементьева.

Олег Знарок ушел в отставку с поста главного тренера «Ак Барса» в пятницу, 2 декабря. Специалист возглавлял команду с лета нынешнего года.

Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Алексей Дементьев
Олег Знарок
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