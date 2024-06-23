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Сегодня, 13:04

Дементьев рассказал, что думает об увеличении лимита на легионеров в КХЛ

Виктория Кравченко
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Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, что думает об увеличении лимита на легионеров в КХЛ.

«Увеличение лимита на легионеров в КХЛ, как и предсказывалось, закончилось печально. Только вздохнули, что у нас начали появляться молодые игроки, им стали доверять ведущие роли в командах, как увеличили количество иностранцев.

Привозят таких легионеров, которые уже никогда не сыграют в НХЛ. А наши ребята, которые будут играть за океаном, не получают шанс. Кто может объяснить, для чего это сделано? Кто может объяснить такое количество наших, родных ребят, которые говорят на русском, сидящих без работы?» — цитирует Дементьева Legalbet.

В апреле Федерация хоккея России (ФХР) утвердила возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ с сезона-2024/25.

Источник: https://legalbet.ru/news/dementev-v-khl-privozyat-takih-legionerov-kotorie-uzhe/
Алексей Дементьев
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