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Сегодня, 11:00

Дементьев рассказал, почему Гусев покинул СКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал возможную причину ухода нападающего Никиты Гусева из петербургского СКА и порассуждал о будущем клубе форварда.

«Во-первых, он будет отталкиваться от тренерского штаба. Во-вторых, окружение в клубе, какие партнеры.. Это очень важно. Не факт, что это будет клуб из Москвы. Хоккей в нашей стране меняется. Если посмотреть на регулярку Континентальной хоккейной лиги и плей-офф, то мы увидим, как возросли скорости, хоккей стал более атакующим, вертикальным. Атака на атаку — не совсем его стиль игры. Возможно, из-за этого Гусев и не подошел СКА. Он лучший игрок позиционной атаки в лиге», — приводит слова Дементьева Legalbet.

Гусев и СКА договорились о расторжении контракта. В СМИ появилась информация, что следующим клубом форварда может стать московское «Динамо» или «Спартак».

В регулярном чемпионате-2022/23 Гусев провел 37 игр за армейцев и набрал в них 49 (23+26) баллов. В Кубке Гагарина он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/dementev-rasskazal-pochemu-gusev-pokinul-ska/
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Алексей Дементьев
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