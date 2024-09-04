Дементьев считает, что Калининграду не хватает хоккейной команды

Хоккейный агент Алексей Дементьев порассуждал о появлении хоккейной команды в Калининграде.

«Стоит ли запустить какой-то хоккейный проект в Калининграде? Я был приятно поражен городом, гостеприимством. Вода, море, песок, пляжи... Все на высшем уровне. Я знаю, что обсуждения идут. Я встречался там с бизнесменами, разговаривал. Нужно, конечно, делать. Потому что регион серьезный. Есть футбол, волейбол, баскетбол. Наверное, Калининграду не хватает хоккейной команды», — цитирует Дементьева Legalbet.

В сезоне-2023/2024 Юниорской хоккейной лиги северо-западного дивизиона участвовала команда «Балтийские Бобры». На групповом этапе команда заняла третье место, а в финальной серии обыграла «СКА-Айсберг» из Великого Новгорода (2:1).