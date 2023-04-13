Дементьев считает, что новый учет бонусов не создаст проблем хоккеистам КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что новый учет бонусов не создаст проблем хоккеистам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Безусловно, система бонусов должна присутствовать, это нужная и стимулирующая вещь. И это прежде всего рычаг для руководителей клубов. Например, в ЦСКА хоккеисты получают бонусы, только когда выигрывают Кубок Гагарина. Ничего плохого в потолке не вижу. Как это скажется на приезде легионеров, не знаю. Но скажу следующее: я очень осторожно отношусь к их игре в КХЛ. Это тот контингент хоккейного мира, на который я бы обращал внимание в последний момент. Мне крайне неприятно видеть и слышать рассказы иностранных хоккеистов, которые, поиграв в КХЛ и заработав большие деньги, уезжают и потом поливают нашу страну грязью. У них нет ни стыда, ни совести. Вместо благодарности мы получаем в свой адрес такие интервью», — приводит слова Дементьева RT.

Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат.

Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в рамере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать.