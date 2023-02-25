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Сегодня, 20:20

Дементьев считает, что нужно увеличить количество матчей КХЛ для популяризации хоккея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал регламент в 68 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«68 игр в чемпионате — это действительно серьезная цифра. Есть мнение, что стоит сдвинуть в определенной степени календарь — именно начало чемпионата. Мы видели, что в сентябре люди не так хорошо ходили на хоккей. Еще нужно было привыкнуть, осознать, что идет хоккей, а уже потом где-то с октября трибуны были практически полные. Больше 68 матчей в регулярке? Это будет серьезной популяризацией хоккея. Мы все с радостью будем наблюдать эти матчи», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/dementev-bolshe-68-matchei-v-regulyarke-eto-budet-seryoznoi-populyarizaciei-khokkeya-230858/
Хоккей
КХЛ
Алексей Дементьев
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