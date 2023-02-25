Дементьев считает, что нужно увеличить количество матчей КХЛ для популяризации хоккея

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал регламент в 68 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«68 игр в чемпионате — это действительно серьезная цифра. Есть мнение, что стоит сдвинуть в определенной степени календарь — именно начало чемпионата. Мы видели, что в сентябре люди не так хорошо ходили на хоккей. Еще нужно было привыкнуть, осознать, что идет хоккей, а уже потом где-то с октября трибуны были практически полные. Больше 68 матчей в регулярке? Это будет серьезной популяризацией хоккея. Мы все с радостью будем наблюдать эти матчи», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.