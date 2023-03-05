Дементьев: «Салавату Юлаеву» стоило играть более агрессивно, чтобы не давать сопернику возможности поднять голову»

Агент Алексей Дементьев прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Адмирала» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:3 ОТ).

«Салават Юлаев» очень хорошо начал эту игру, добился ощутимого преимущества в две шайбы, но не смог удержать его в конце встречи, пропустив второй гол на последних минутах. В первую очередь, надо обратить внимание на умение доигрывать матч до конца. Команде из Уфы при счете 2:0 стоило играть более агрессивно, чтобы не давать сопернику возможности поднять голову и таким образом довести игру до победного конца. Либо «Салават Юлаев» отдал инициативу, либо «Адмирал» так повел свою игру, что смог сравнять и выиграть в овертайме», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.