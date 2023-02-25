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Сегодня, 18:50

Дементьев заявил, что Зарипов всегда делал партнеров сильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на последний официальный матч Даниса Зарипова.

«Даниса Зарипова я знаю достаточно давно. Еще когда он был молодым шестнадцатилетним начинающим хоккеистом и играл за челябинский «Мечел». Данис был маленький худенький, но уже тогда было видно его мастерство, его игровое чутье, прекрасный выбор позиции и возможность реализовывать создаваемые моменты. Это тот игрок, который всегда делал партнеров вокруг себя сильнее и умел использовать их сильные качества для того, чтобы самому стать лучше и чтобы команда могла побеждать. Поэтому я очень рад за него, за ту хоккейную которую он провел, и ту радость, которую он подарил своим болельщикам. Он провел великолепную карьеру, сейчас он удачный бизнесмен. Всего ему самого хорошего. Я горжусь и рад тому, что мы с ним знакомы. Я всегда могу ему позвонить и что-то обсудить», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

24 февраля Зарипов провел последний матч в карьере — он сыграл за «Ак Барс», который уступил 3:6 «Металлургу». Он выступал на профессиональном уровне с 1996 года. Зарипов — единственный хоккеист, выигравший Кубок Гагарина пять раз.

Источник: https://metaratings.ru/news/dementev-o-zaripove-on-vsegda-delal-partnyorov-vokrug-sebya-silnee-i-provel-velikolepnuyu-kareru-230821/
Хоккей
Алексей Дементьев
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