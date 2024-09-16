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Сегодня, 07:26

Демидов — о дебютной шайбе в КХЛ: «Надо было перед игрой на руки пописать, но получилось и без этого»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард СКА Иван Демидов после победы над «Ладой» (4:3 ОТ) прокомментировал дебютный гол в КХЛ.

«Когда забил, камень с плеч, конечно, упал. Давно хотел это сделать, много раз в штанги попадал. Надо было перед игрой на руки пописать. Но получилось и без этого, так что нормально. Эпизод с передачей Кузнецова не наигранный. Он выдал мне ее на блюдечке, оставалось только попасть. И то не с первого раза получилось», — приводит слова Демидова официальный сайт КХЛ.

18-летний хоккеист отличился на второй минуте с передачи Евгения Кузнецова. Для Демидова это первый гол в КХЛ. Форвард дебютировал в лиге в 2022 году.

КХЛ
ХК СКА
Иван Демидов

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