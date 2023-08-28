Демидов рассказал, какие компоненты в игре ему нравятся у Толчинского

Нападающий хоккейного клуба СКА Иван Демидов хотел бы перенять у своего одноклубника Сергея Толчинского игровую хитрость.

«У Сережи Толчинского нравится его хитрость, как он меняет игру, свое местоположение, уходит от защитников на виражах. Подготовку к сезону оцениваю на пять из пяти. Готов играть в КХЛ, завоевывать место в основе. Только закончились наши сборы, сыграли под нагрузками два турнира, сейчас надо подходить к своему пику», — приводит слова Демидова ТАСС.

28-летний Толчинский присоединился к СКА в нынешнее межсезонье, перейдя из «Авангарда». Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина.