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Сегодня, 12:52

Демидов в шестой раз в сезоне был признан лучшим новичком недели в КХЛ

Сергей Ярошенко
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Нападающий СКА Иван Демидов стал лучшим новичком недели в шестой раз в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе петербургская команда проиграл два матча — против Локомотива (3:4 ОТ) и против «Северстали» (4:7). Демидов в этих играх набрал 4 (2+2) очка.

Хоккеист повторил рекорд нападающего Эли Толванена, который в составе «Йокерита» в сезоне-2017/18 шесть раз подряд признавался лучшим новичком недели.

В текущем сезоне 19-летний нападающий СКА забросил 15 шайб и сделал 20 результативных передач в 45 игр.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Иван Демидов
Хоккей
КХЛ
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