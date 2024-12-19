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Сегодня, 09:45

Бывший тренер СКА о Ротенберге: «Роман Борисович активно поддерживал любые начинания»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Экс-тренер СКА и сборной России по физподготовке Денис Коротышев в интервью «СЭ» высказался о совместной работе с Романом Ротенбергом, ныне возглавляющим петербургский клуб.

— Сейчас СКА возглавляет Роман Ротенберг. В период вашей работы он занимал должность вице-президента. Какие у вас с ним сложились отношения?

— Роман Борисович очень активно поддерживал любые начинания. Все вопросы, связанные с закупкой необходимого и качественного оборудования, он решал очень быстро. Благодаря ему в том числе, открылся «Хоккейный центр», залы Red machine, шикарный современный медицинский центр. Он всегда поддерживал индивидуальное развитие и обучение тренера.

— Вы тогда не думали, что Роман Борисович станет тренером?

— Прослеживалось что-то такое. Он в сборной любил на лед выйти, покататься. Уже тогда глубоко погружался в хоккей.

Павел Дацюк и&nbsp;Денис Коротышев. «После работы с Дацюком понял: те, кто ноют в зале — слабаки». Интервью тренера академии «Зенита» Дениса Коротышева, который сменил хоккей на футбол

Денис Коротышев работал в СКА с 2016 по 2020 годы и выиграл Кубок Гагарина-2017. Роман Ротенберг возглавляет армейцев с 2022-го.

ХК СКА
Роман Ротенберг
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