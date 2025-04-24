Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян: «Когда горели 1-3 и выиграли в овертайме, поняли, что можем вытянуть серию со «Спартаком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян высказался после победы над «Спартаком» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф (3:2). Уфимская команда выиграла серию — 4-3.

— Засчет чего удалось перевернуть серию?

— Это был нелегкий путь. Во всех этих играх мы понимали, что всеможет поменяться. Когда мы горели 1-3 и выиграли в овертайме, у нас все поменялось. Мы понимали, что мы можем эту серию перевернуть. Потеряли много ребят из-за травм, пришлось сплотиться. Желаем здоровья, чтобы ребята к нам подключились. Горжусь ребятами, потому что мы проделали очень большой путь в этом раунде.

— Какая установка была на третий период?

— Играли также, как и в первом периоде, на победу. В каждой смене старались. Нас не сломил тот период, когда они сравняли счет.

— Как так получилось, что второй раз в серии ваша команда получает удаление за нарушение численного состава?

— Такое бывает, где-то кто-то не уследил. Но мы никого не виним, мы одна команда и поддерживаем партнера за ошибку на льду, потому что мы играем единым целым.

(Радмир Сахибгареев)