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Сегодня, 02:26

Ян — о победе над «Спартаком»: «Не хотелось проиграть третий матч подряд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).

«У нас был день на восстановление, за это время подготовились. Не хотелось проиграть третью игру подряд. Ребята зарядились, настроились и одержали важную победу», — цитирует Legalbet Яна.

После этого матча «Салават Юлаев» с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Спартак» с 18 очками — на второй строчке «Запада».

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Салават Юлаев
Денис Ян
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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