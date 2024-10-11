Ян — о победе над «Спартаком»: «Не хотелось проиграть третий матч подряд»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).

«У нас был день на восстановление, за это время подготовились. Не хотелось проиграть третью игру подряд. Ребята зарядились, настроились и одержали важную победу», — цитирует Legalbet Яна.

После этого матча «Салават Юлаев» с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Спартак» с 18 очками — на второй строчке «Запада».