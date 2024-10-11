Ян объяснил, чем отличаются «Салават Юлаев» и «Торпедо»

Сегодня, 07:31
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян сравнил стили игры уфимской команды и нижегородского «Торпедо».
«Салават» и «Торпедо» — разные команды и разные задачи. Это большая ответственность, нужно как можно больше побед в регулярном сезоне, чтобы подходить к плей-офф на высоком уровне и с большой уверенностью. Можно о многом говорить, но это в первую очередь разные структуры и системы команд, разная тактика", — цитирует Legalbet Яна.
В сентябре Ян перешел в «Салават» из «Торпедо», за который играл с 2022 года. За нижегородскую команду он сыграл 127 матчей и набрал 64 (32+32) очка.
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|О
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|Трактор
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|20
|2
|Автомобилист
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|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|11
|14
|
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Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
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Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|15
|11