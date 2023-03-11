Денис Ян: «Вторая победа над «Динамо» в овертайме — это вряд ли тенденция»

Нападающий «Торпедо» Денис Ян прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.

«Мы проявили характер в тяжелом матче. Мы очень старались, и где-то нам немного повезло. Но мы приложили столько усилий, что заслужили это везение. Взяли важную победу, которая нам была очень нужна. Вторая победа в овертайме — это вряд ли тенденция. В хоккее всякое случается. Перед овертаймом все понимали, что играем дома и что надо брать этот матч. Ехать в Москву при счете 2:3 не хотелось. Приятно забить победную шайбу в плей-офф, это первый раз в моей профессиональной карьере. Но все впереди, мы еще только начинаем. Большая дорога ждет впереди», — приводит пресс-служба лиги слова Яна.

Шестая игра в серии пройдет 12 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.