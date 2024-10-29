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Сегодня, 21:12

Денис Ян: «Салават» доминировал в игре с «Адмиралом»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Была хорошая командная игра. Не хотелось, конечно, играть в меньшинстве. В конце матча это было опасно, они могли сравнять. Это было бы не очень приятно, потому что всю встречу мы в целом доминировали, и если б не концовка, то все б удачно сложилось.

— Что не получилось сегодня?

— Много что получалось сегодня. Наверное, это одна из тех игр, где большинство моментов получались. Думаю, что мы контролировали всю игру, у нас больше шайба была, контролировали ее.

— Как настраивались на соперника, учитывая, что «Адмирал» не самый удобный соперник для «Салавата Юлаева»?

— У нас были дни, чтобы подготовиться, потому что прошлый матч был довольно давно. Благодаря новому календарю у нас есть больше времени, чтобы подготовиться. Нормально, очередной матч, настраиваемся на каждого соперника по-разному.

София Митченкова

ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев

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