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Сегодня, 15:39

Денисов надеется, что эмоции после предыдущих раундов помогут ЦСКА достойно продолжить путь в плей-офф КХЛ

Алина Савинова
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Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов считает, что эмоции после двух семиматчевых раундов Кубка Гагарина должны помочь игрокам ЦСКА в финале Западной конференции плей-офф КХЛ со СКА.

«Да, команда провела две семиматчевые серии. Атмосфера в нашей раздевалке помогает парням прийти в себя, плюс победы всегда добавляют хорошего настроения. Надеюсь, эмоции, которые мы получили после таких трудовых побед, дадут дополнительные силы и мотивацию, чтобы достойно продолжить путь. Команда соперника вызывает уважение — это один из лидеров нашего чемпионата. Безусловно, в современном хоккее анализ игры соперника занимает важное место, и за шесть встреч наш тренерский штаб изучил соперника. Нам известны их сильные и слабые стороны, и надеюсь, что мы сможем применить это знание на практике», — приводит ТАСС слова Денисова.

Первый матч серии ЦСКА — СКА пройдет в Санкт-Петербурге 2 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17425971
Денис Денисов
Хоккей
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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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