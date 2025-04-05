Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по голу Дыняка в матче «Ак Барс» — «Автомобилист»

На сайте КХЛ появилось разъяснение Департамента судейства по голу нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (5:1).

«На третьей минуте, после гола, забитого игроком «Ак Барса» Никитой Дыняком (№ 86), судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол», — говорится в заявлении.

«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» (3-3). Решающий матч пройдет в Екатеринбурге в понедельник, 7 апреля.