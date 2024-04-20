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Сегодня, 15:30

Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола Маклюкова в матче «Металлург» — «Локомотив»

Алина Савинова
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Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с незасчитанным голом «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

В первом периоде судьи отменили шайбу защитника магнитогорской команды Алексея Маклюкова.

«На 14-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком «Металлурга» Алексеем Маклюковым, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — говорится в заявлении Департамента судейства.

Игра проходит в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. Счет после второго периода — 0:0.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/04/20/531262.html
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