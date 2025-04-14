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14 апреля, 19:25

Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола «Трактора» в ворота минского «Динамо»

Алина Савинова
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Департамент судейства КХЛ разъяснил момент, связанный с отмененной шайбой «Трактора» в первом периоде второго матча 1/4 финала Кубка Гагарина против минского «Динамо».

«На девятой минуте матча после отмененного взятия ворот, произведенного игроком «Трактора» Логаном Дэем, главный тренер «Трактора» Бенуа Гру взял запрос на отсутствие блокировки вратаря перед голом. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — говорится в заявлении Департамента судейства.

Игра команд проходит в Челябинске. Счет в серии до четырех побед — 1-0 в пользу «Трактора».

Источник: Официальный сайт КХЛ
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