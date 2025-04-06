Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Сибири» в конце второго периода матча с «Салаватом Юлаевым»

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по поводу отмененной шайбы «Сибири» в ворота «Салавата Юлаева» в концовке второго периода шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

«На 40-й минуте матча команда «Сибирь» произвела взятие ворот одновременно с окончанием времени периода. Взятие ворот было засчитано. В результате видеопросмотра определено, что шайба пересекла линию ворот после окончания времени периода — нет гола», — говорится в заявлении Департамента судейства.

Игра команд проходила в воскресенье в Новосибирске и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. «Сибирь» благодаря этой победе сравняла счет в серии — 3-3. Решающая игра состоится 8 апреля в Уфе.