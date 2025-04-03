Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола СКА в овертайме с «Динамо»

Департамент судейства КХЛ на официальном сайте лиги разъяснил отмену гола СКА в овертайме четвертого матча первого раунда плей-офф против московского «Динамо» (4:5 ОТ).

На 74-й минуте матча после просмотра видеоповтора гол нападающего СКА Михаила Воробьева был отменен.

«В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — говорится в сообщении.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.