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3 апреля, 00:43

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола СКА в овертайме с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Департамент судейства КХЛ на официальном сайте лиги разъяснил отмену гола СКА в овертайме четвертого матча первого раунда плей-офф против московского «Динамо» (4:5 ОТ).

На 74-й минуте матча после просмотра видеоповтора гол нападающего СКА Михаила Воробьева был отменен.

«В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — говорится в сообщении.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.

&laquo;Динамо&raquo; во&nbsp;втором овертайме победило СКА (5:4).Какой же безумный хоккей в Петербурге! После такой драмы СКА спасти серию будет очень тяжело
Источник: Официальный сайт КХЛ
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