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КХЛ

13 января, 23:10

Департамент судейства разъяснил отмену гола московской команды в матче СКА — «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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На официально сайте КХЛ было опубликовано разъяснение Департамента судейства по незасчитанной шайбе московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).

«На 44 минуте матча после взятия ворот командой «Динамо» Москва главный тренер команды СКА инициировал запрос на предмет блокировки вратаря при взятии ворот. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря — отмена взятия ворот», — говорится в заявлении.

СКА одержал пятую победу в шести матчах против «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

СКА (82 очка, 51 матч) возглавляет Западную конференцию КХЛ, «Динамо» (64 балла, 50 игр) располагается на пятом месте.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/13/508305.html
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