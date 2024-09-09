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ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 03:38

Дергачев — о победе над «Металлургом»: «Соперник играл с контролем шайбы, но «Нефтехимик» был лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:0).

«В третьем периоде нам пришлось откатиться. Соперники полетели вперед, мы играли по счету. Мы нашли шанс на контратаке, сделали 2:0, и все стало понятно. Мы были готовы ко всему. Как всегда, соперники хорошо катались, играли с контролем шайбы. Но мы были лучше», — приводит слова Дергачева официальный сайт КХЛ.

«Металлург» (2 очка) после трех игр располагается на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 4 баллами идет на третьей позиции.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом. Игра пройдет 12 сентября в Нижнекамске.

Источник: Сайт КХЛ
Александр Дергачев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик

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