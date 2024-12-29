Десятков: «Надо играть на победу, чтоб не было стыдно за бесцельно прожитый матч»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал итоги домашней игры FONBET Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4).

«Даже если бы мы выиграли в семи из восьми матчей, я все равно был бы недоволен. Да, у нас много травм, но это не оправдание. Мы идем от игры к игре. Неважно, где мы играем: дома или на выезде. Мы везде должны играть на победу, чтобы потом нам не было стыдно за бесцельно прожитый матч. Сегодня нам не стыдно. То же самое было, когда мы боролись в прошлом матче с «Локомотивом». Но дивидендов нам это не дает», — приводит «РБ Спорт» слова Десяткова.

После этой игры «Витязь» остался с 36 очками в 39 матчах. Подмосковная команда находится на 9-м месте в таблице Западной конференции.