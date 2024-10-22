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Сегодня, 01:28

Десятков — о 1:8 от СКА: «Теперь у «Витязя» должок перед болельщиками»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (1:8).

«Что тут комментировать, все было очевидно и наглядно. В послематчевом комментарии я уже сказал, что мы должны, прежде всего, извиниться перед болельщиками за результат. И за третий период. Болельщики только-только пошли, поверили в нас, нужно этим дорожить. Хотел бы поблагодарить их, даже при счете 1:7 они не уходили, были с командой, это дорого стоит. Теперь у нас должок перед болельщиками. Конечно, опасались мы этой игры. Чувствовались уже эмоции, как на качелях играем. Есть эмоции — есть движение, есть результат. Чуть-чуть эмоций не хватает — и результата нет. Есть такая фраза: если не забиваешь, пропускать необязательно. Но у нас некоторые умудряются не забивать, а потом пропускают, это самое плохое.

Неприятно, конечно, но профессиональный спорт тем и хорош, что дает шанс исправиться в следующей игре. У нас есть система штрафов за неоправданные удаления, которые привели к голам, к плачевному результату. Ребята знают про дисциплинарные наказания, они их понесут. Должны быть не только поощрения. Если есть команда, то все будет нормально. А команда у нас есть. Можно уступить, проиграть нельзя. Уступить в борьбе, корячиться до конца, а вот проиграть и разваливаться — нельзя. Будем работать над этим», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.

СКА одержал четвертую победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 25 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 18 очками — на 9-й строчке.

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