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Сегодня, 18:20

Детский тренер Гусева: «СКА — один из главных фаворитов сезона. Ротенберг подобрал хорошую команду»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Геннадий Курдин ответил на вопрос, следит ли за плей-офф КХЛ.

— Особенно в плей-офф слежу за СКА, потому что там играют мои воспитанники — Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов. Все трое неплохо играют, — приводит «РБ Спорт» слова Курдина.

— Вы согласны с тем, что СКА — один из фаворитов плей-офф?

— Если брать по регулярному чемпионату — да, просто так его не выигрывают. СКА — один из главных фаворитов сезона. Хотя это хоккей, и многое будет зависеть от того, в каком состоянии команда подойдет к финальным матчам.

— Есть мнение, что Роману Ротенбергу пока не хватает тренерского опыта.

— У него хорошие помощники — это люди с чемпионским опытом. Он сам тоже выигрывал Кубки, хоть и немного в другой роли. Ротенберг подобрал хорошую команду, хороших помощников.

СКА ведет в серии с минским «Динамо» (2-1). Четвертый матч между командами пройдет во вторник, 7 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/detskij-trener-guseva-ska-odin-iz-glavny-h-favoritov-sezona-rotenberg-vy-igry-val-kubki-hot-i-v-drugoj-roli/
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