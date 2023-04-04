Детский тренер Мичкова заявил, что отец был духовным наставником хоккеиста

Детский тренер Матвея Мичкова Сергей Быков отреагировал на новость о кончине Андрея Мичкова, отца молодого хоккеиста СКА.

«Это был порядочный человек, который заложил в Матвея хоккейные основы, благодаря которым он постигает такие высоты. В последние годы я с Андреем не так часто общался, но могу сказать, что это был очень хороший, правильный и добрый человек. Очень хорошо разбирался в хоккее и был настоящим духовным наставником для Матвея. Андрей принимал прямое участие в подготовке сына. На льду и вне площадки он всегда закладывал в сына хорошую подготовку и дисциплину. Соболезную всей семье», — приводит слова Быкова Sport24.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.