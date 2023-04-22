Дэвид Немировски: «Сибирь» хочет играть в агрессивный атакующий хоккей»

Новый главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал, почему принял решение о работе в клубе из Новосибирска.

— Долго предложение «Сибири» не рассматривал, — сказал Немировски. — Мы уже все обсудили с Кириллом Валерьевичем, с которым я давно знаком. Все прошло достаточно быстро.

Такой хоккей играется во всем мире. Конечно, мы хотим играть в агрессивный атакующий хоккей. Но пусть люди не думают, что мы не будем думать об обороне. Этот хоккей придумал не я, но мы будем играть именно так.

Очень важный момент, что мы давно знаем друг друга с Фастовским. Когда приходишь в новый клуб, то знакомые люди помогают ускорить адаптацию. В штабе остается тот же Сергей Кривокрасов, который помогает мне.

— «Сибирь» в этом сезоне была достаточно зрелой командой, если брать средний возраст. Есть ли понимание, насколько он сократится?

— Думаю, в новом сезоне мы будем давать все шансы молодежи. Это не просто разговоры — у них реально будет шанс. Самое главное, чтобы они были готовы физически. Иначе им будет сложно. А так опыт приходит через игры и доверие.