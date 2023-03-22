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Сегодня, 20:49

Дэйли считает, что отстранение российских спортсменов может повлиять на проведение Кубка мира по хоккею

Алина Савинова
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что продление отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) может косвенно сказаться на организации Кубка мира.

«Повлияет ли отстранение россиян на организацию Кубка мира? Не прямо, но, возможно, косвенно. Мы продолжим следить за ситуацией в мире, прежде чем принимать дальнейшие решения или что-то объявлять», — приводит ТАСС слова Дэйли.

В феврале 2022 года IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Сегодня, 22 марта, организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17343591?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Хоккей
Билл Дэйли
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