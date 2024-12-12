Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:06

Дэйв Барр заменит Ги Буше на посту главного тренера «Авангарда» в ближайших матчах

Руслан Минаев
Telegram Дзен

В ближайших матчах Дэйв Барр будет исполнять обязанности главного тренера «Авангарда». Об этом сообщил главный тренер омского клуба Ги Буше, который на несколько дней уедет в Канаду для прохождения медицинского обследования.

«У меня прошла достаточно серьезная операция на колене, и мне придется еще вернуться в Канаду», — цитирует Буше ТАСС.

Специалист добавил, что Барр будет отвечать за работу с защитниками. Решение по остальным тренерам будет принято позже.

«Авангард» набрал 32 очка в FONBET чемпионате КХЛ и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
Читайте также
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Группа Тутберидзе провела открытую тренировку перед чемпионатом России
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя