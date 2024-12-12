Дэйв Барр заменит Ги Буше на посту главного тренера «Авангарда» в ближайших матчах

В ближайших матчах Дэйв Барр будет исполнять обязанности главного тренера «Авангарда». Об этом сообщил главный тренер омского клуба Ги Буше, который на несколько дней уедет в Канаду для прохождения медицинского обследования.

«У меня прошла достаточно серьезная операция на колене, и мне придется еще вернуться в Канаду», — цитирует Буше ТАСС.

Специалист добавил, что Барр будет отвечать за работу с защитниками. Решение по остальным тренерам будет принято позже.

«Авангард» набрал 32 очка в FONBET чемпионате КХЛ и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.