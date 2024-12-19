«Динамо» и «Адмирал» проведут матч в чемпионате КХЛ 19 декабря

«Динамо» и «Адмирал» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 декабря. Игра на «ВТБ Арене» начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча КХЛ проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире встречу можно смотреть на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Адмирал» можно в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 36 матчей и набрало 47 очков, в предыдущем матче бело-голубые уступили «Барысу» (0:2). У «Адмирала» — 41 очко в 37 играх, предыдущим соперником владивостокцев был «Амур» (4:1).

Матч «Динамо» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс