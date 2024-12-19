Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:45

«Динамо» — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» и «Адмирал» проведут матч в чемпионате КХЛ 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» и «Адмирал» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 декабря. Игра на «ВТБ Арене» начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча КХЛ проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире встречу можно смотреть на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Адмирал» можно в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 36 матчей и набрало 47 очков, в предыдущем матче бело-голубые уступили «Барысу» (0:2). У «Адмирала» — 41 очко в 37 играх, предыдущим соперником владивостокцев был «Амур» (4:1).

Матч «Динамо» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
Путин заявил, что решение о СВО нужно было принимать раньше
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Танцор Полунин уезжает из России вместе с женой-фигуристкой Ильиных
Путин назвал причины роста цен в России
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Сегодня
Вчера
Неделя