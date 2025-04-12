«Динамо» и «Ак Барс» встретятся во втором раунде Кубка Гагарина

Московское «Динамо» примет «Ак Барс» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

Основные события игры «Динамо» Москва — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «ТНВ», сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» победило СКА (4-2), а «Ак Барс» — «Автомобилист» (4-3).

В регулярном чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, «Ак Барс» — пятое место в Восточной конференции.