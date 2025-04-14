«Динамо» Москва и «Ак Барс» встретятся во втором раунде Кубка Гагарина

Московское «Динамо» и «Ак Барс» встретятся во втором матче второго раунда Кубка Гагарина в понедельник, 14 апреля. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Основные события игры «Динамо» Москва — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с участием этих команд состоялся 12 апреля и завершился победой «Ак Барса» со счетом 5:3. В первом раунде «Ак Барс» выиграл серию с «Автомобилистом», а «Динамо» — со СКА.

Матч «Динамо» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс