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14 апреля, 17:00

«Динамо» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Динамо» Москва и «Ак Барс» встретятся во втором раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо», Telegram
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Московское «Динамо» и «Ак Барс» встретятся во втором матче второго раунда Кубка Гагарина в понедельник, 14 апреля. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Основные события игры «Динамо» Москва — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с участием этих команд состоялся 12 апреля и завершился победой «Ак Барса» со счетом 5:3. В первом раунде «Ак Барс» выиграл серию с «Автомобилистом», а «Динамо» — со СКА.

Матч «Динамо» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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