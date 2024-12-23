Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо», Telegram
Telegram Дзен

Московское «Динамо» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра в столице России пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ», канал «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Казани трансляцию также будет показывать «ТНВ».

Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались 3 декабря, победу в той игре одержали казанцы — 5:4.

«Динамо» набрало 49 очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» провел 34 матча и набрал 46 очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
Сегодня
Вчера
Неделя