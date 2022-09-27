Хет-трик Сушко принес «Динамо» победу над «Авангардом». Омичи проиграли в последней игре 12-матчевой выездной серии

«Динамо» на своем льду переиграло «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бело-голубые взяли верх со счетом 4:1.

В составе победителей хет-трик сделал нападающий Максим Сушко. Еще один гол на счету форварда Павла Кудрявцева.

У «Авангарда» точный бросок на счету защитника Алексея Береглазова.

Отметим, что при счете 0:1 отличился нападающий «ястребов» Сергей Толчинский, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра.

Эта игра была последней для «Авангарда» в 12-матчевой выездной серии на старте сезона. 1 октября команда проведет первый домашний матч на новой арене — против «Сибири».

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«Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Кудрявцев — 1, 24:08 — 1:0. Сушко — 1, 49:26 — 2:0. Береглазов — 4 (Толчинский, Броадхерст), 51:52 — 2:1. Сушко — 2 (п.в., Менелл), 58:51 — 3:1. Сушко — 3 (бол., О`Делл), 59:46 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Демченко (58:15 — 58:51).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 31 (7+12+12) — 20 (9+4+7).

Судьи: Гашилов, Наумов.

27 сентября. Москва. «ВТБ Арена».