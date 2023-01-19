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Сегодня, 21:47

«Динамо» всухую победило «Автомобилист»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» победило «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе бело-голубых гол и результативный пас в свой актив записал нападающий Иван Игумнов. Также результативные броски на счету форвардов Богдана Тринеева и Павла Кудрявцева.

Голкипер «Динамо» Константин Волков сделал пятый «сухарь» в сезоне.

«Динамо» выиграло третий матч подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции (70 очков). «Автомобилист» пока сохраняет первое место на Востоке (68).

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«Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Тринеев — 2 (Игумнов), 25:48 — 1:0. Игумнов — 4 (Уил, Тринеев), 55:29 — 2:0. Кудрявцев — 7 (п.в., Кодола), 59:57 — 3:0.

Вратари: К.Л. Волков — Бобков (58:10 — 59:20, 59:26).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (8+13+10) — 24 (8+9+7).

Судьи: Беляев, Фатеев.

19 января. Москва. «ВТБ Арена».

ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)
2
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