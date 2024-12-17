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«Динамо» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» и «Барыс» проведут матч в чемпионате КХЛ 17 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» и «Барыс» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 17 декабря. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча КХЛ проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире встречу можно смотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. В Казахстане хоккей показывает канал «Qazsport».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Барыс» можно в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 35 матчей и набрало 37 очков, предыдущим соперником бело-голубых перед паузой на Кубок Первого канала был обладатель Кубка Гагарина «Металлург» (3:2). У «Барыса» — 21 очко и 36 игр, до декабрьского перерыва в сезоне астанинцы проиграли СКА (0:1).

КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
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