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КХЛ

Сегодня, 19:37

«Динамо» в серии буллитов победило ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» принимало ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержало победу в серии буллитова — 2:1.

Красно-синие открыли счет в первом периоде после гола защитника Никиты Нестрова.

Бело-голубые сумели отыграться в конце третьего периода, когда отличился нападающий Илья Каблуков.

Победитель встречи определялся в серии буллитов, где точнее были игроки «Динамо» — 2:1.

«Динамо» с 72 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 74 очка и вторая позиция на Западе.

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«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нестеров — 9 (бол., Окулов, Плотников), 8:32 — 0:1. Каблуков — 6 (Миронов, Муранов), 55:59 — 1:1.

Победный буллит: Уил.

Вратари: Коновалов — Шарыченков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (11+11+12+0) — 28 (7+9+8+4).

Судьи: Морозов, Оленин.

21 января. Москва. «ВТБ Арена». 10203 зрителя.

ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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