«Динамо» и ЦСКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Динамо» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М ЦСКА

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime», трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.

«Динамо» набрало 25 очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, ЦСКА — 22 очка в 20 играх. По ходу сезона-2025/26 соперники в двух дерби победили друг друга по одному разу: армейцы — 6:2 (6 сентября), а динамовцы -4:3 Б (10 октября).

