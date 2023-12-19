Московское «Динамо» на своем льду примет ЦСКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 19 декабря. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируются в платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

В Западной конференции бело-голубые набрали 56 очков и занимают 2-е место, а армейцы с 46 баллами находятся на 6-й строчке.

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