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Сегодня, 18:15

«Динамо» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Динамо» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 19 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джордан Уил (ХК «Динамо Москва»).
Фото ХК «Динамо Москва»
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Московское «Динамо» на своем льду примет ЦСКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 19 декабря. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируются в платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

В Западной конференции бело-голубые набрали 56 очков и занимают 2-е место, а армейцы с 46 баллами находятся на 6-й строчке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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