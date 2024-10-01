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Сегодня, 18:20

«Динамо» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Динамо» — ЦСКА встретятся в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Динамо» и ЦСКА сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 1 октября. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 мск.

Матч в прямом эфире покажет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Кинопоиске» (доступ к контенту возможен при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Динамо» — ЦСКА можете изучать в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате соперники сыграли по 10 матчей. Бело-голубые набрали 8 очков, армейцы — 13. Соперники уже встречались в этом регулярном чемпионате, 17 сентября красно-синие победили на своем льду со счетом 3:1.

ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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