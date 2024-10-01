«Динамо» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

Столичные «Динамо» и ЦСКА встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало — в 19.30.

В прямом эфире дерби Москвы покажет канал «КХЛ Prime», трансляция начнется за 15 минут до игры. Также матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

Ключевые события игры «Динамо» — ЦСКА доступны в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд в КХЛ состоялась 17 сентября, ЦСКА на своем льду одержал победу со счетом 3:1.

ЦСКА и «Динамо» провели в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 по 10 матчей, армейцы набрали 13 очков, бело-голубые — 10.

В сезоне-2023/24 динамовцы дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, а чемпионы-2022 и 2023 вылетели в первом раунде.