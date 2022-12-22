Московское «Динамо» дома обыграло минское «Динамо»

Сегодня, 21:34
Московское «Динамо» на своем льду обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Авторами заброшенных шайб в составе бело-голубых стали Андрей Миронов и Иван Муранов.
Московское «Динамо», набрав 53 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Минска расположилась на 8-й строчке, имея в активе 42 очка.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Миронов — 5 (Джиошвили, Михайлов), 37:35 — 1:0. Муранов — 8 (п.в., Миронов, Лилья), 59:19 — 2:0.
Вратари: К.Л. Волков — Колосов (58:42 — 59:19).
Штраф: 32 — 8.
Броски: 23 (5+11+7) — 36 (13+11+12).
Судьи: Беляев, Бирин.
22 декабря. Москва. «ВТБ Арена». 4017 зрителей.