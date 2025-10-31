«Динамо» интересуется Петаном

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» интересуется канадским нападающим Ником Петаном. Бело-голубые ищут вариант усиления позиции центра.

В среду, 29 октября, Ник Петан расторг контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта», за который провел 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка. Форвард покинул команду по собственному желанию.

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Ак Барс», за который сыграл 60 матчей и набрал 50 (13+37) очков.