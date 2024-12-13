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Сегодня, 13:51

«Динамо» ищет О'Деллу варианты продолжения карьеры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном расторжении контракта с форвардом команды Эриком О'Деллом. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Мы с Эриком и его агентом сейчас ищем варианты для продолжения его карьеры. Поэтому пока не могу сказать, что будет. Не готов комментировать именно про расторжение контракта. Возможно, это будет обмен», — сказал Сопин «СЭ».

Канадец выступает в московском клубе с 2021 года. Ранее форвард играл в КХЛ за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи».

В этом сезоне на его счету 6 (2+4) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Алексей Сопин
Эрик О`Делл
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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