«Динамо»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 14:00
Полное название: Хоккейный клуб «Динамо»
Год основания: 1946
Главный тренер: Алексей Кудашов
Капитан: Андрей Миронов
Домашний стадион (вместимость): «ВТБ Арена» (10523 зрителя)
«Динамо» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против СКА 2 сентября в 17:00 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 87 очками. Бело-голубые уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» (2-4).
2 сентября, в субботу, в Москве на «ВТБ Арене» «Динамо» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Динамо» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против ЦСКА (начало в 19:30). Команда Алексея Кудашова выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.
2 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — СКА
4 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Амур»
7 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Металлург»
9 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Сочи»
11 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Барыс»
13 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Динамо»
15 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Динамо»
18 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Спартак»
21 сентября. Хабаровск. «Платинум Арена». «Амур» — «Динамо»
23 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — «Динамо»
25 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Динамо»
29 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Авангард»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
32 — Илья Коновалов
36 — Егор Егоров
90 — Константин Волков
99 — Максим Моторыгин
4 — Антон Малышев
23 — Артем Кудашов
27 — Бреннан Менелл
39 — Игорь Вербицкий
41 — Кирилл Готовец
45 — Даниил Пыленков
75 — Марио Паталаха
77 — Егор Мартынов
82 — Андрей Прибыльский
86 — Артем Волченков
92 — Игорь Ожиганов
93 — Магомед Шараканов
94 — Андрей Миронов
7 — Максим Джиошвили
14 — Никита Буруянов
15 — Егор Петухов
16 — Алексей Зайцев
18 — Седрик Пакетт
19 — Эрик О'Делл
25 — Игорь Чернышов
29 — Илья Каблуков
31 — Владислав Михайлов
34 — Артем Ильенко
44 — Даниил Лапин
71 — Иван Муранов
79 — Андрей Никонов
80 — Егор Морозов
84 — Павел Кудрявцев
87 — Егор Римашевский
91 — Джордан Уил
96 — Дмитрий Рашевский
97 — Никита Гусев
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Динамо» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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