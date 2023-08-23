«Динамо»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Динамо» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Динамо»

Год основания: 1946

Главный тренер: Алексей Кудашов

Капитан: Андрей Миронов

Домашний стадион (вместимость): «ВТБ Арена» (10523 зрителя)

«Динамо» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против СКА 2 сентября в 17:00 (мск).

Результат «Динамо» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 87 очками. Бело-голубые уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» (2-4).

Календарь «Динамо» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Москве на «ВТБ Арене» «Динамо» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Динамо» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против ЦСКА (начало в 19:30). Команда Алексея Кудашова выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.

Календарь «Динамо» в сентябре 2023 года

2 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — СКА

4 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Амур»

7 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Металлург»

9 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Сочи»

11 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Барыс»

13 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Динамо»

15 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Динамо»

18 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Спартак»

21 сентября. Хабаровск. «Платинум Арена». «Амур» — «Динамо»

23 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — «Динамо»

25 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Динамо»

29 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Авангард»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Динамо». Фото ХК «Динамо»

Состав «Динамо» на сезон 2023 / 2024

Вратари

32 — Илья Коновалов

36 — Егор Егоров

90 — Константин Волков

99 — Максим Моторыгин

Защитники

4 — Антон Малышев

23 — Артем Кудашов

27 — Бреннан Менелл

39 — Игорь Вербицкий

41 — Кирилл Готовец

45 — Даниил Пыленков

75 — Марио Паталаха

77 — Егор Мартынов

82 — Андрей Прибыльский

86 — Артем Волченков

92 — Игорь Ожиганов

93 — Магомед Шараканов

94 — Андрей Миронов

Нападающие

7 — Максим Джиошвили

14 — Никита Буруянов

15 — Егор Петухов

16 — Алексей Зайцев

18 — Седрик Пакетт

19 — Эрик О'Делл

25 — Игорь Чернышов

29 — Илья Каблуков

31 — Владислав Михайлов

34 — Артем Ильенко

44 — Даниил Лапин

71 — Иван Муранов

79 — Андрей Никонов

80 — Егор Морозов

84 — Павел Кудрявцев

87 — Егор Римашевский

91 — Джордан Уил

96 — Дмитрий Рашевский

97 — Никита Гусев

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Динамо» в разделе сайта «СЭ».

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