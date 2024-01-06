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Сегодня, 11:30

«Динамо» — «Куньлунь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ «Динамо» — «Куньлунь» начнется 6 января в 13.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Динамо» — «Куньлунь».
Фото ХК «Динамо»
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«Динамо» и «Куньлунь» в субботу, 6 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — 13.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск», канале KHL и Okko Sport. Ключевые события игры «Динамо» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» набрало 62 очка и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе ХК «Куньлунь» 36 баллов, команда находится на 10-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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