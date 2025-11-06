Видео
6 ноября, 16:40

«Динамо» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Динамо» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 6 ноября.
Фото ХК «Динамо» Москва

«Динамо» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 6 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Лада

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова набрала 29 очков в 21 матче и занимает четвертое место в Западной конференции. Тольяттинцы с 14 очками в 22 играх идут на 10-й строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.

